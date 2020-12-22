Марина Порошенко о борьбе с COVID-19: Столичные больницы получат дополнительное финансирование еще до конца года

Более 10 киевских медучреждений получат дополнительное финансирование еще до конца года. Киевсовет поддержал предложение фракции "Европейская Солидарность" о выделении дополнительно 422 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Во время выступления на внеочередном заседании Киевсовета председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко подчеркнула, что надо срочно исправлять катастрофические ошибки, которые власть сделала с начала пандемии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"С первых дней моей работы во главе постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики я ставлю перед исполнительным органом - Киевской государственной администрацией - актуальные вопросы, которые беспокоят сегодня каждого киевлянина. Достаточно ли делается в столице, чтобы медицинские работники чувствовали себя в безопасности? Чувствуют ли врачи полную поддержку городской власти, в том числе и финансовую? Обеспечены ли пациенты, необходимыми лекарствами и кислородом в процессе лечения? Я убеждена, что именно ответы на эти вопросы в период пандемии коронавируса должны быть ключевым приоритетом любой ответственной власти", - отметила Марина Порошенко.

Она отметила, что именно поэтому уже на первое заседание профильной комиссии был вынесен вопрос о направлении 422 млн грн дополнительных инвестиций на борьбу с коронавирусом.

"Речь идет о более десяти столичных больницах, которые уже в ближайшие дни смогут закупить необходимые лекарства для лечения больных COVID-19. Жаль, что этого не было сделано еще летом или осенью. Поэтому эту ошибку мы исправляем уже новым составом Киевсовета. И сегодня мы собрались по нашей инициативе. 422 миллиона - это сотни спасенных жизней уже сегодня. Это - сигнал врачам и пациентам, что киевская власть не оставляет киевлян наедине с болезнью", - убеждена представительница "Европейской Солидарности".

"Но это - только первый шаг. Впереди - в четверг - Киевсовет планирует принимать бюджет столицы на следующий год. К этому документу мы имеем как замечания, так и предложения. Особенно в части, касающейся медицинской сферы. Без этих изменений в бюджет, а это 12 поправок на увеличение финансирования медицинской отрасли на общую сумму в 450 млн грн, бюджет не будет соответствовать запросу киевлян на эффективное, своевременное и современное медицинское обеспечение", - убеждена Порошенко.

Фракция "Европейская Солидарность" призывает к взвешенному и профессиональному подходу к рассмотрению бюджета города на следующий год - отметила Марина Порошенко.

"Чтобы собственным примером показать центральной власти, что во время пандемии мы должны защищать здоровье и жизнь наших граждан, а не закапывать бюджет в асфальт киевских мостов и землю столичных парков", - резюмирует Марина Порошенко.