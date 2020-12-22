Ресторанный гид "Мишлен" приписал борщ российской кухне

Гастроинспекторы "Мишлен" приехали в Москву для исследования местной аутентичной кухни, к которой приписали украинский борщ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Michelin Guides 21 декабря.

Так эксперты отметили, что российские шеф-повара "стараются подчеркнуть качество местных продуктов, таких как владивостокский камчатский краб, бородинский хлеб, палтус из Мурманска, и сметана... Они также нахваливают овощи и ароматные травы, которые придают яркий и неповторимый вкус знаменитым первым блюдам страны, таким как борщ и рассольник".

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Как сообщалось, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Гид "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный из мировых ресторанных рейтингов. Он выпускается с 1900 года.