Ресторанный гид "Мишлен" приписал борщ российской кухне
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Michelin Guides 21 декабря.
Так эксперты отметили, что российские шеф-повара "стараются подчеркнуть качество местных продуктов, таких как владивостокский камчатский краб, бородинский хлеб, палтус из Мурманска, и сметана... Они также нахваливают овощи и ароматные травы, которые придают яркий и неповторимый вкус знаменитым первым блюдам страны, таким как борщ и рассольник".
Как сообщалось, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".
Гид "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный из мировых ресторанных рейтингов. Он выпускается с 1900 года.