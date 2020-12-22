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Ресторанный гид "Мишлен" приписал борщ российской кухне

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Ресторанный гид "Мишлен" приписал борщ российской кухне
Гастроинспекторы "Мишлен" приехали в Москву для исследования местной аутентичной кухни, к которой приписали украинский борщ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Michelin Guides 21 декабря.

Так эксперты отметили, что российские шеф-повара "стараются подчеркнуть качество местных продуктов, таких как владивостокский камчатский краб, бородинский хлеб, палтус из Мурманска, и сметана... Они также нахваливают овощи и ароматные травы, которые придают яркий и неповторимый вкус знаменитым первым блюдам страны, таким как борщ и рассольник".

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Как сообщалось, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Гид "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный из мировых ресторанных рейтингов. Он выпускается с 1900 года.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    к парашным щам хорошо подходит сушоный хрен лаврова, без соли, есссно ))
  • dtrscnij grsrt
    От тут все про борщ.
    «Виссарион Белинский: "... НА РУССКИХ СМОТРЕТЬ НЕЛЬЗЯ - ХУЖЕ И ГАЖЕ СВИНЕЙ.
    "В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).

    ИЗ ПИСЬМА РОССИЙСКОГО КРИТИКА ЖЕНЕ О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ
    В СЛОБОЖАНСКУЮ УКРАИНУ
    «Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом),... Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).»
  • Myroslav Hrabovsky
    А я пам'ятаю як тут насміхались із спроби українських активістів офіційно закріпити борщ за властне українською кухнею, а це, як виявляється важливо! Кацапи все крадуть і босих пір називають вірменське поїло «коняко « і вино «шампанським», що нелегально!
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