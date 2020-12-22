Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения, - экономист

Пересмотр тарифов на электрическую энергию для населения и ликвидация перекрестного субсидирования является одним из требований международных кредиторов Украины.



Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.



"Правительство хочет на следующий год, это является одним из требований наших кредиторов, прекратить возложение специальных обязанностей и перекрестное субсидирование на рынке электрической энергии", - заявил экономист.



Он добавил, что аналогичная реформа и переход к единым ценам на базе импортного паритета уже состоялись на рынке природного газа.

"Украина отошла от этой практики на рынке газа и на сегодняшний момент у нас нет низких цен для населения и высоких для промышленности. У нас есть единая цена, которая формируется по импортному паритету", - добавил Пендзин.



Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, по оценкам Пендзина, приведет к снижению цен для промышленности и как следствие повышение конкурентоспособности украинских товаропроизводителей.



Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн / кВт.ч на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.



Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.