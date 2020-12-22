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Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения, - экономист

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Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения, - экономист
Пересмотр тарифов на электрическую энергию для населения и ликвидация перекрестного субсидирования является одним из требований международных кредиторов Украины.


Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.


"Правительство хочет на следующий год, это является одним из требований наших кредиторов, прекратить возложение специальных обязанностей и перекрестное субсидирование на рынке электрической энергии", - заявил экономист.


Он добавил, что аналогичная реформа и переход к единым ценам на базе импортного паритета уже состоялись на рынке природного газа.
"Украина отошла от этой практики на рынке газа и на сегодняшний момент у нас нет низких цен для населения и высоких для промышленности. У нас есть единая цена, которая формируется по импортному паритету", - добавил Пендзин.


Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, по оценкам Пендзина, приведет к снижению цен для промышленности и как следствие повышение конкурентоспособности украинских товаропроизводителей.


Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн / кВт.ч на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.


Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Это Ринат и Игорь, кредиторы?
  • Екатерина Давиденко f11f63bc
    При Порошенко точно такие же мантры были про газ - мол, это не власть повышает тарифы, это МВФ (читай - кредиторы) требуют. Блазень идет по проторенной дорожке, которая его выведет туда же, куда вывела Пороха.
    Один президент видосики снимает, другой крестился, когда про транш говорил... Не везет Украине с президентами
  • ьля
    а можно ссылку на требования кредиторов? а то скоро там уже требования стерилизации мужчин будут, а мы по прежнему будем узнавать об этом через "экспертов"?
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