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Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель

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Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель
Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Год еще не закончился, не было еще и отчета Генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано. Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса Генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", - сказала Мендель.

Однако, по словам пресс-секретаря, качественную оценку деятельности Генерального прокурора будет корректно давать только после того, как Венедиктова представит отчет о своей деятельности в этом году.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

    Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель - Цензор.НЕТ 3788
  • Goldman Sachs
    Когда надо заблокировать подозрение топ-взяточнику, она "работает" безупречно.
  • Myroslav Hrabovsky
    Я так розумію, Мєндєль дають відкрити рота тільки тоді, коли треба тупо збрехати.
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