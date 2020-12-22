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Законопроект "слуг народа" об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - это очередная атака на языковой закон, - Креминь

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Законопроект "слуг народа" об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - это очередная атака на языковой закон, - Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что законопроект об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке является очередной атакой на языковой закон.

"Зарегистрированный вчера в Верховной Раде законопроект "Слуг народа" об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке - это очередная атака на языковой закон", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

По словам уполномоченного, это уже не первая попытка атаки на языковой закон.

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"И эти действия не имеют ничего общего с развитием, с повышением статуса и роли украинского языка в обществе. Да и вообще, мне кажется, парламент сейчас должен заниматься борьбой с пандемией, экономическими вопросами, сферой безопасности, а не в очередной раз поднимать вопросы, которые раскалывают общество", - отметил он.

Креминь подчеркнул, что языковой закон в ближайшие годы трогать не стоит, и выразил надежду, что законопроект не будете иметь перспективы ни в комитете, ни в парламентском зале.

Законопроект слуг народа об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - это очередная атака на языковой закон, - Креминь 01
Законопроект слуг народа об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - это очередная атака на языковой закон, - Креминь 02

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!)))
  • Lvbnhj
    Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь - Цензор.НЕТ 329
  • Alexey Timofeev 74274071
    а чому на цензорі всі статті та блоги спочатку пишуться та публікуються мовой окупантів? За це потрібно точно штрафувати. Подивиться на український варіант сайту та все побачите самі.
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