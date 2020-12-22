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За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат. Таблица

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За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат. Таблица
За период с января по октябрь 2020 года коронавирус унес жизни 8350 украинцев, грипп и пневмония - 6818 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, данные обнародованы на сайте Госстата.

Согласно данным Госстата, всего за первые десять месяцев 2020 года в Украине умерли 485 734 человек.

Грипп и пневмония стали причиной смерти 6 818 человек.

По данным Госстата, з январь-октябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5783 человек, среди них туберкулез 2 441, от ВИЧ умерли 2 456 украинцев.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 64 556 граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата. ИНФОГРАФИКА

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 325 156 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 225 928 человек.

Кроме того, 23043 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи - умерли 3 185 граждан, утопление - 1 335, гибель на пожаре - 839, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 251, отравление алкоголем - 1 675, самоубийства - 5 198, последствия нападения с целью убийтва - 1 122.

За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат 01
За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат 02
За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат 03
За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат 04

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Топ комментарии

  • Serge Coalminer 94e34c80
    Ага ..іскуственно Сусідка 45 років ..Вчора померла раптово...бо 12 річний син вчився в класі де був ковідний..В сина і признаків не було..а мати за 2 доби відійшла.. і головне не було температури.. а коли кинулась вже пізно
  • Толик Тигра
    Статистика 2018 рік:
    Білорусь, смертність - 134 621 чол.
    Україна, смертність - 574 571 чол.
    Населення Білорусі в 2018 році - 9,5 млн. Якщо екстраполювати кількість населення Білорусі до населення України, то отримаємо однаковий рівень смертності. Щось "намного лучше" медицина в Білорусі не дуже їх рятує, еге ж?
  • ALEX SUROVV
    Так вот как украинская власть избавляется от *баласта* и неработоспособных. А когда то Гитлера называли фашистом, Сколько там еще осталось украинцев? 30-35млн еще есть?
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