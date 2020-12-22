Резников о переговорах по Донбассу: Мы уже сегодня работаем по "плану Б"

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что прекращение войны решается не в минском формате, а на уровне политических руководителей стран "нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "Суспільному".

"Я, например, считаю, что "План Б" - это ярлык. Это условные вещи. Мы уже сегодня работаем по "плану Б" - когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, когда пишем закон о государственной политике переходного периода. Этого не было за 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы. У нас есть люди, которые были в плену до 2016 года и до сих пор не получили помощи, поскольку не были субъектами получения помощи", - отметил вице-премьер.

На вопрос журналиста о том, не будет ли ситуация развиваться, как в Азербайджане (они так же вели переговоры на "Минской площадке" при посредничестве ОБСЕ, конликт растянулся на десятки лет и перешел в горячую фазу), Резников ответил: "Процитирую Леонида Макаровича (Кравчука. - Ред.): мы в "Минске" можем договариваться, чтобы войны было меньше или больше. Но прекращение войны решается не в "Минске", а на уровне политических руководителей стран, президентов, как минимум четырех лидеров - Германии, Франции, Украины и России".

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