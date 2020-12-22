Новости

Татаров о своем возможном аресте: Сытник заигрался, его PR-акция закончится ничем

9 52543
Татаров о своем возможном аресте: Сытник заигрался, его PR-акция закончится ничем
Замглавы Офиса Президента Олег Татаров, которого подозревают в деле о завладении имуществом Нацгвардии, вновь заявил, что обвинения в его адрес беспочвенны.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Директор НАБУ Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность - ничем. Не будет и не может быть никакого ареста за полностью сфальсифицированное уголовное производство, где нет ни одного факта или доказательства", - отметил Татаров, комментируя заявление Сытника о планах ходатайствовать о его аресте.

Читайте также: Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Татаров о своем возможном аресте: Сытник заигрался, его PR-акция закончится ничем 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Amber
    Чортяку Татарова чекає буцегарня , але на жаль , не сьогодні !
  • Технічний Відділ
    По відношенню справи Шеремета, у звинувачення також немає ні доказів ні фактів але Антоненко сидить.......
  • Иван Гонта 1c20a0b6
    Давно пора посадить, еще после 14 -го...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости