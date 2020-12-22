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93,2% скончавшихся из-за COVID-19 жителей Украины были старше 50 лет, - ЦОЗ

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93,2% скончавшихся из-за COVID-19 жителей Украины были старше 50 лет, - ЦОЗ
По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 75,5% подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Сообщается, что больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%). Кроме того, 57 499, или 5,9% общего количества – среди детей (в возрасте 0-19 лет), а 48 755 случаев зарегистрировано среди медицинских работников.

При этом летальные случаи были зарегистрированы главным образом среди людей старше 50 лет (93,2%).

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Как сообщалось ранее, по данным Госстата за 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс..

Топ комментарии

  • Кремень
    Колись я задумувався над тим,до яких пір може зростати населення Землі,і мені здавалось, що цей процес неможливо зупинити або вповільнити.Але ситуація з короною свідчить як раз про протилежне.І з огляду на те,що ніхто не шукає причини її появи,напрошується висновок про штучність проблеми, і в її зацікавленості.Впевнений,що через певний проміжок часу,коли результат буде досягнений, сovid 19 буде "переможений" і щезне в історію, як і інші колишні страшні болячки.
  • Andy Sok
    Ох ну надо же...
    Кто бы мог подумать...
  • ЯЗНАЮ Яумный
    Падлюки с пенсионного ликуют и танцуют .
    - больше останется = больше стырится...
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