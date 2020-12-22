Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников
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Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова. Однако поставки в составе специальных конвоев возможны в случае гуманитарной катастрофы.
Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - отметил Резников.
В то же время он подчеркнул, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий.
"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.