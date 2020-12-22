Новости

Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников

6 35783
Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников
Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова. Однако поставки в составе специальных конвоев возможны в случае гуманитарной катастрофы.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - отметил Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нашли еще один источник воды для Севастополя и по-прежнему не планируют вводить там ограничения, как на остальной территории Крыма

В то же время он подчеркнул, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий.

"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • violator
    это типа приглашение москалям от зеленых . мол мы не против . вы только с бумажкой под суетитесь что бы нашему лохторату показать
  • Ex perd
    Началось. Завтра цапы объявят аж бегом.
  • Святослава
    Камни с неба в своем химическом составе имеют воду. Пусть, *****, добывают
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости