Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
"Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19 обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью", - отметил и.о. главы ЦОЗ Игорь Кузин.
Кузин отметил, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, а ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации по календарю прививок.
По его словам, цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).
Планом утверждены четыре этапа вакцинации:
- январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основной задачей плана вакцинации от коронавируса является охват 50% населения Украины.