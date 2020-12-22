Новости

Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ

1 51334
Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ
Оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19 обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью", - отметил и.о. главы ЦОЗ Игорь Кузин.

Кузин отметил, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, а ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации по календарю прививок.

По его словам, цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

Планом утверждены четыре этапа вакцинации:

- январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основной задачей плана вакцинации от коронавируса является охват 50% населения Украины.

Также читайте: 93,2% скончавшихся из-за COVID-19 жителей Украины были старше 50 лет, - ЦОЗ

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oljik
    То може покажете договір про поставки вакцини? Бо офіційні джерела кажуть, що Україна знаходиться в третьому ешелоні - тобто на рівні недорозвинених країн. давайте подякуємо за це майстрів спорту по боротьбі з ковідом. крадуцьких та збірну по пінг-понгу ОП.
  • Oljik
    В Рошені - тільки для порохоботів, хто не порохобот - мандруйте до Бубочки.
  • Топ Ган
    Вакцинацией от COVID-19 в течение 2021-2022 гг. планируют охватить 50% населения Украины, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5536
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости