Командира в/ч в Чугуеве Глазунова отправили в СИЗО из-за катастрофы Ан-26 с курсантами

Печерский райсуд Киева отправил под стражу отстраненного командира воинской части А-4104 Вячеслава Глазунова. Его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, которые привели к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Прокуратура просила взять Глазунова под стражу, а адвокат Сергей Рогозин просил оставить его на свободе, утверждая, что тот не собирается скрываться.

Рогозин подчеркнул, что Глазунов является участником боевых действий, имеет награды от Министерства обороны. Кроме этого, он страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Командующий ВВС Дроздов: у меня подозрение на 30 страниц, я себе задаю вопрос - с какой целью это все делается?

По данным следствия, Глазунов утверждал плановую таблицу полетов и разрешил проведение конвейерных полетов - когда самолет после совершения одного вылета не останавливается, а конвейером выполняет следующий.

"В этот день я был старшим первой смены, старшим второй смены был мой заместитель. С 15:30 до 18:00 я был уже в своем рабочем кабинете, работал с документами. Наблюдение выполнял другой человек. Меня обвиняют в том, что я давал команду на конвейер? Я не давал команду на конвейер. Ее дает командир полетов. Так, старший смены его контролирует, может вмешаться и не допустить этого. Но я это сделать не мог, поскольку не был на месте в это время", - сказал в суде Глазунов.

Также на Цензор.НЕТ: Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа

Кроме этого, по версии следствия, на борту было 18 штурманов вместо 10, а командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущен на борт.

"Что касается Кишени. Я не имел права его проверять, так как я не имею допуска, у меня есть допуск только на самолет Л-39. Непосредственно его подготовкой занимается руководитель эскадрильи. Да, контрольный полет ему дал командир, и после контрольного полета решил, что он готов, после этого Кишеня полетел сам, а потом с курсантами. И это контролирует мой заместитель по летной подготовке", - говорит на это Глазунов.

Читайте также: Начальник Харьковского университета Воздушных Сил Туринский отстранен на время расследования причин авиакатастрофы под Чугуевом, - Минобороны

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.