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Россия уволила торгового представителя в Украине

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Россия уволила торгового представителя в Украине
Торговый представитель России в Украине Бабко уволен, представительство будет закрыто.

Решение об увольнении Андрея Бабко принял премьер-министр России Михаил Мишустин, его распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации на Украине в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Бабко был назначен на эту должность в феврале 2020 года. Он стал первым за восемь лет российским торгпредом в Киеве.

Также на Цензор.НЕТ: США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР

В ноябре правительство России приняло решение закрыть торговые представительства в Украине и в Литве. Тогда же Москва решила открыть торговое представительство в столице охваченной войной Сирии - Дамаске.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Хунті подобається ця новина !
  • Павло Макаренко
    Очевидно,пішов на підвищення.
    Де там наші редутники-ніторгівлінакровінці ? Барикади вже будують ? Майдан-7 готують ?

    "25 листопада 2020 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Постанови №1147 від 30 грудня 2015 року "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", яким продовжив дію ембарго на ввезення в Україну товарів, вироблених в Росії - до 31 грудня 2020 року.
    Сьогодні, за 8!!! днів до Нового року, Постанова про внесення змін та продовження дії ембарго до 31 грудня 2020 року не підписана Прем'єр-міністром України, не опублікована, а отже не набрала чинності.
    Таким чином, формально, з 1 січня 2021 року Україна свідомо відкриває свій ринок для товарів, що походять з Російської Федерації.
    Дії конкретних посадових осіб, причетних до спроб не продовження ембарго, мають бути ретельно перевірені органами Національного антикорупційного бюро України. Бо поки ми ганяємо за Татаровим по дахах і підвалах, київські зрадники знову відкривають ворота перед ордою зі сходу.
    Нагадую, Володимир Зеленський, на фронті тривають обстріли наших позицій, українські воїни зазнають поранень і гинуть від куль московських окупантів.
    Це Ви персонально вирішили зайнятися торгівлею з вбивцями?" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158263511348439
  • Vladimir Soukhov
    Давно пора !
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