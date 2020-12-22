Иран заявил, что передал Украине финальный отчет о катастрофе самолета МАУ

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала финальный технический отчет о январской катастрофе украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщило информационное агентство Tasnim.

"Группа по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана опубликовала в понедельник финальный технический отчет о крушении украинского лайнера. Отчет был передан в режиме видеоконференции официальным лицам других стран, граждане которых были вовлечены в смертельный инцидент", - говорится в материале Tasnim, опубликованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Участники видеоконференции также провели серию переговоров о техническом отчете.

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Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.