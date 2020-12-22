В Украине появится первый интернет-портал о событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях, - ОП

Подписан Меморандум о сотрудничестве для консолидации усилий по сохранению задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма , Донецкой и Луганской областей, предусматривающий создание соответствующего интернет-портала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Меморандум подписали Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, Офис Генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей".

Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

"Сначала это будут первые 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории: права человека, военные преступления, экология, экономика и т.д. Будет работать система с удобным поиском: по лицам, по местам, по времени", - рассказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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Ключевым требованием ко всему проекта является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора, факты и свидетельства, задокументированы неправительственными организациями.

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранительные органы Украины и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях Украины. Это более 20 тыс. уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

Исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко считает, что создание такого портала поможет Украине более систематизированно доносить до международного сообщества информацию о преступлениях и событиях на временно оккупированных территориях.

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