Рада в январе намерена рассмотреть законопроект о реформе СБУ и создании БЭБ, - Арахамия

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности Украины в январе.

Об этом сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Большие реформы мы отложили немного, но хотим в январе вернуться и в ударном темпе. Это "амнистия капитала", создание Бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ. Это также локализация, которая фактически ко второму чтению подготовлена, есть большое сопротивление со стороны европейских партнёров, но я думаю, что учитывая настроение в зале, мы проголосуем локализацию и будем иметь преференцию для украинских компаний, чтобы в сфере машиностроения они имели сначала 10%, потом 15%, а затем до 40% через несколько лет", - отметил Арахамия.

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Со своей стороны председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что в марте запланировано рассмотреть вопросы об индексации пенсий, доплатах людям, достигших 75-ти лет, а также законопроекты о судебной реформе и о регулировании деятельности Конституционного суда. С его слов, проект закона о реформе КС, который предусматривает введение регламента работы, определенного кворума.

"Это (законопроект о КС. - Ред.) тоже, я думаю, будет в ближайшую неделю приниматься", - уточнил Корниенко.