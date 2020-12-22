Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником Тарана, - Минобороны
Об этом Минобороны сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы - есть над чем работать", - говорится в сообщении.
Ранее главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах
Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.
11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".