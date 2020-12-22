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Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником Тарана, - Минобороны

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Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником Тарана, - Минобороны
Министерство обороны Украины достигло договоренности о назначении главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова советником министра обороны на общественных началах.

Об этом Минобороны сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Достигнута договоренность о назначении Юрия Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы - есть над чем работать", - говорится в сообщении.

Ранее главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

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Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником Тарана, - Минобороны 01

Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Сейчас с Юрия возьмут подписку о неразглашении гостайны, чтобы не писал лишнего.
  • Серый Вовк
    Оно конечно может и хорошо ,но всё-таки когда кроме журналиста некому стать советником министра обороны то это уже не так и хорошо ...
  • Andy Tiger
    аби тільки не вляпався Юрік з цими багатоходовочками від зе-балагану
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