Первые деньги за лицензии на игорный бизнес могут быть в бюджете до конца года, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил надежду, что до конца года в государственный бюджет поступят первые деньги от продажи лицензий на ведение игорного бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Арахамия сказал на пресс-конференции во вторник.

"Сейчас заканчивает работу комиссия, для того, чтобы первые лицензии все же продавать в этом году. Там есть еще один законопроект о налогообложении этого бизнеса, он немножко тормозит сам процесс, но все же, есть уже несколько десятков желающих приобрести лицензии, уже открыты бюджетные счета. И мы надеемся, что до конца года уже будут первые деньги в бюджет за те лицензии, которые люди хотят приобрести", - отметил депутат.

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