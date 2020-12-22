Наемники РФ с начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, передает Цензор.НЕТ.

Большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, утром, противник снова использовал запрещенное вооружение и применил против наших защитников артиллерийские системы 122-го калибра вблизи Водяного, что на Приазовье. Недалеко от этого же населенного пункта враг еще несколько раз открывал неприцельный огонь из гранатометов различных систем.

У украинских позиций в районе Водяного российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

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Также противник неоднократно вел огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, вблизи Луганского и Южного враг использовал против украинских воинов минометы 120-го и 82-го калибра. А у Южного - еще и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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