Использую статус советника министра обороны для профессионального обсуждения проблем развития армии, - Бутусов
Об этом Бутусов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"А теперь официально. Спасибо за доверие. Надеюсь, что военнослужащие будут еще больше сообщать о тех вопросах, которые требуют освещения, и это будет способствовать улучшению работы МО и ВСУ в общем. В ближайшее время использую статус советника министра для проведения серии конференций, для профессионального обсуждения проблем развития армии, определения проблем и приоритетов, создания с привлечением общественности и военнослужащих реальной программы изменений. Будет ли это учтено? Если власть не может реализовать запрос на изменения, значит это должно сделать гражданское общество. Надеюсь, что предложение министра - это желание провести настоящие реформы", - говорится в сообщении.
Бутусов напомнил, что работа общественная, без зарплаты, он остается журналистом.
Ранее главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах
Сегодня Минобороны сообщило, что достигнута договоренность о назначении Бутусова советником министра обороны.
Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.
11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".