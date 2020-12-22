Использую статус советника министра обороны для профессионального обсуждения проблем развития армии, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что использует статус советника министра обороны для реальной программы изменений в оборонной сфере.

Об этом Бутусов сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"А теперь официально. Спасибо за доверие. Надеюсь, что военнослужащие будут еще больше сообщать о тех вопросах, которые требуют освещения, и это будет способствовать улучшению работы МО и ВСУ в общем. В ближайшее время использую статус советника министра для проведения серии конференций, для профессионального обсуждения проблем развития армии, определения проблем и приоритетов, создания с привлечением общественности и военнослужащих реальной программы изменений. Будет ли это учтено? Если власть не может реализовать запрос на изменения, значит это должно сделать гражданское общество. Надеюсь, что предложение министра - это желание провести настоящие реформы", - говорится в сообщении.

Бутусов напомнил, что работа общественная, без зарплаты, он остается журналистом.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах

Сегодня Минобороны сообщило, что достигнута договоренность о назначении Бутусова советником министра обороны.

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

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