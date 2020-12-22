Арахамия об отключении "свободных" мест в парламенте из-за кнопкодавства: Я против, мы можем терять голоса

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает против отключения рабочих мест в парламенте, которые не закреплены ни за одной из фракций. Такое решение приняли парламентские фракции после заявлений о кнопкодавстве в Раде.

Об этом Арахамия заявил во время итоговой пресс-конференции партии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я лично не был на совещании (после которого было предложено отключить рабочие места в парламенте, которые не закреплены ни за одной из фракций, - ред). Голосовал бы точно против этого, потому что люди перемещаются по залу, и они с карточкой перемещаются, если ты не успеваешь добежать до своего места - так можем просто терять голоса", - сказал Арахамия.

"Здесь есть нюансы, посмотрим, как это заработает", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ответственность нардепов за "кнопкодавство": Кравчук рассказала о сложностях доказательства, Разумков пообещал установить больше камер