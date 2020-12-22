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САП будет просить ареста Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн, - пресс-секретарь Постолюк

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САП будет просить ареста Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн, - пресс-секретарь Постолюк
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на аресте заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова с возможностью внесения залога в 10 млн грн.

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ.

"Вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Будем просить содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога", - сказала Постолюк.

Напомним, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

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Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    На нари потвору ,без будь-яких задатків !!!))))
  • jklpqrs
    То-то у ермака сегодня крышу сносило. Ну и заодно и у венедикиовой тоже. Ермак помог, грубо, но аккуратно.
  • Татьяна Лайф
    Все очень и очень медленно. Схема - громкое задержание , выход под залог, тишина- продолжает работать. Уже и суд антикоррупционный работает, а тишина по тому же Насирову гробовая, труханов вновь мэр, а Кернес даже успел умереть 'честным человекрм'.
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