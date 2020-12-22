"Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве частные предприниматели проводят акцию протеста возле ДК "Украина", где сегодня должен состоятся концерт "95 квартала". Предприниматели требуют отменить локдаун для малого и микробизнеса и отмены фискализации для ФОПов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.











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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Напоминаем, в центре Киева проходит акция протеста представителей движения "SaveФОП". Предприниматели требуют отменить локдаун для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993. ФОПы требуют отмены фискализации и настаивают на том, что отсрочка введения кассовых аппаратов на год их "не спасет". Предприниматели отмечают, что помощь от государства в размере 8 тыс. гривен не улучшит их финансовое положение и требуют отмены введения локдауна в январе 2021 года. Протестующие призывают создать комиссию с участием представителей "SaveФОП" для того, чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.