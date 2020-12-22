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"Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве частные предприниматели проводят акцию протеста возле ДК "Украина", где сегодня должен состоятся концерт "95 квартала". Предприниматели требуют отменить локдаун для малого и микробизнеса и отмены фискализации для ФОПов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 01
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 02
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 03
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 04
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вова, виходь": ФОПы вышли на протест в центре Киева, планируют пикетировать ОП и концерт "Квартала-95". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 06
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 07
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 08
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 09
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 10
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 11
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 12
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 13

Также смотрите: Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 14
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 15
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 16
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 17
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 18
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 19

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотрите: "Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминаем, в центре Киева проходит акция протеста представителей движения "SaveФОП". Предприниматели требуют отменить локдаун для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993. ФОПы требуют отмены фискализации и настаивают на том, что отсрочка введения кассовых аппаратов на год их "не спасет". Предприниматели отмечают, что помощь от государства в размере 8 тыс. гривен не улучшит их финансовое положение и требуют отмены введения локдауна в январе 2021 года. Протестующие призывают создать комиссию с участием представителей "SaveФОП" для того, чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А потім судять Рифмастера, Марусю, ще безліч патріотів, а тим скотам начхати.
    Нехай смакують дубінки. Заробили.
  • Герхард
    Ого, как нынче сортирный юмор 95-го квартала защищают.
    "Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала" - Цензор.НЕТ 1289

    Шоб они Украину так защищали, как бизнес Зеленского.
  • Ksenia VB
    І тут чую від ФОПів, які обрали ЗЕ - націоналісти ! памагітЄ !
    "Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала" - Цензор.НЕТ 1708
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