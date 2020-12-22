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Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром

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Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром
Строительство сухопутной части газопровода "Северный поток-2" завершено, она готова к вводу. Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды.

Об этом сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ", - сказала она.

11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии. "Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее", - добавила Бурмистрова.

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Отмечается, что проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, строительные работы на проекте возобновились.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Походу россияне нарочито стараются выставить себя манежными клоунами во всех сферах, где раньше хоть какой-то успех был.
    Вот, например, космос. Сначала, они строят космодром Восточный, чтобы запускать оттуда новейшую ракету Ангара. Потом, когда уже построили, выясняется, что железнодорожные туннели, которые ведут к Восточному с материка - слишком узки, чтобы в них пролезли детали этой Ангары. Следовательно, с Восточного Ангару запускать нельзя, и ничего кроме Союза запустить оттуда не получится. А Союз оттуда запускать нерентабельно, почти в два раза дороже, чем с Байконура или Плесецка.
    Тогда они отказываются от Ангары и на замену ей с нуля начинают разрабатывать новый совершено корабль Союз-5, который попытаются (и не факт, что получится) скомпоновать заново из кусков старого, еще Королевского Союза, чтобы пролез через тоннели.
    При этом Ангару не свертывают, а пытаются разработать дальше, хотя запускать с ее помощь уже просто нечего. Вбухивая огромные деньги в заведомую пустоту. Потому что если Ангару свернуть, то придется публично признать неудачу, а это не по пацански. Электорат не поймет.
    Чтобы пофартить электорату в космос запускается железобетонный манекен под громким названием «Робот Федор». Но точно так же, как Ангара не влезает в тоннели, Робот Федор не влезает в космический корабль.
    Чтобы Робот Федор влез в корабль, приходится убрать оттуда все лишнее оборудование. После выхода на орбиту внезапно выясняется, что оборудование было не лишним и без него корабль с Роботом Федором не может автоматически пристыковаться к модулю Поиск российского сектора МКС, как планировалось.
    Поэтому Робота Федора уже вручную пристыковывают к другому российскому модулю - Звезда.
    Но выясняется, что из модуля Звезда Робота Федора можно протащить на станцию только через узкую промежуточную камеру, через которую он не пролезает. Как Ангара через тоннели.
    Но если Родина приказала «протащить», экипажу остается только ответить «Есть!» и шуярить по роботу кувалдой, пока он не протиснется. Ну и проход по месту доработать напильником.
    И вот итоговое сообщение.
    «Удалось установить причину утечки воздуха из российского сегмента МКС, которую экипаж станции безуспешно пытается устранить уже несколько недель. Причиной появления трещин в корпусе станции могло стать внеплановое перемещение антропоморфного андроида «Робот Федор» через промежуточный модуль».
    Боже мой! Как это красиво сформулировано! Антропоморфный андроид «Робот Федор»!
    https://npubop.livejournal.com/5002911.html
  • Перехватчик
    Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром - Цензор.НЕТ 2843
  • Гыг с Вами
    Сухопутная часть "Северного потока-2" готова к вводу, срок окончания работ в море зависит от ряда условий, - Газпром - Цензор.НЕТ 7262
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