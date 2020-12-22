Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения запчастей для ремонта автомобилей в воинских частях, находящихся в зоне ООС на Донбассе.

Об этом волонтер сообщила на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один пост о помощи и надо всем отдохнуть, но сейчас прошу помогите ребятам на передовую. Надо оплатить детали 13 тыс. и 17 тыс., отремонтировать авто 6 тыс.

Лекарство я куплю и у меня еще есть 9 тыс. На кабель мы собирали, два км, то ребята уже получили в Луганскую обл, еще в воскресенье оплатила лекарства 27 тыс, оплатила анализы воина 4 600 грн. и оплатили запчасти разведчикам 14 125 грн и на нужды 21 тыс, все чеки публикую.

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Купила еще одеяла и лекарства, будем отправлять посылки на фронт. Завтра мы снова едем в Ирпенский госпиталь, каждую неделю мы туда ездим, отвезем раненым продукты, соки и много всего. Там лечатся 50 бойцов, 14 из них ампутанты. На передовой обстрелы, один воин погиб, трое были ранены. Поэтому прошу, помочь нашим защитникам перед праздниками. Мы дома, а они в холодных окопах", - написала Юсупова.

Карты для помощи: 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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