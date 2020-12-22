ЦИК назначила выборы нардепа в округе №50 на Донетчине, вместо сложившего полномочия Требушкина

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область). Избранный в этом округе в 2019 году внефракционный народный депутат Руслан Требушкин по результатам прошедших местных выборов стал мэром г. Покровск, после чего сложил полномочия нардепа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Требушкина Р.В., избранного в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), по личному заявлению. Поэтому Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, т.е. 27 января 2021 года.

Читайте также: Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина

В ЦИК напомнили, что ранее уже назначили на 28 марта промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №87 (Ивано-Франковская область). Народный депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в округе №87 сложил полномочия в связи с избранием мэром г. Надвирна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В комитет нацбезопасности ВР вошел внефракционный мажоритарник с Донбасса Требушкин, возивший помощь "Беркуту". ВИДЕО