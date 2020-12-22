МИД РФ подтвердило информацию о военных в ЦАР: отправлено 300 инструкторов для обучения национальной армии, ООН уведомлено

Министерство иностранных дел России сообщило 22 декабря об отправке в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) "300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии". Сообщение передано в комитет Совета безопасности ООН, указывает ведомство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Россия в рамках оказания содействия Банги (столица ЦАР. - Ред.) в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МИД России, для "отражения натиска НВФ (незаконных вооруженных формирований. - Ред.) задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), который действует в тесной координации с подразделениями центральноафриканской армии".

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Напомним, французское издание Le Figaro 21 декабря со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги сообщило, что Россия направила в ЦАР несколько военных и тяжелую технику. Собеседник Би-Би-Си, близкий к миссии ООН в ЦАР на условиях анонимности рассказал, что российские военные прибыли в столицу страны Банги утром 20 декабря самолетом.

Казаги не уточнил точное количество военных, дату их прибытия и место пребывания, а представители Минобороны России не подтверждали, что в ЦАР прибыли военные из регулярных частей.

Замглавы МИД России Михаил Богданов 21 декабря сказал, что российские военные не участвуют в боевых действиях в ЦАР, там находятся российские военные инструкторы и "это не армия, не спецназовцы". Богданов подтвердил, что в ЦАР есть представительство Минобороны России, которое "не участвует в боевых действиях" и находится там в соответствии с международными соглашениями. Также в ЦАР есть российские офицеры, служащие в составе миротворческих сил ООН.

Le Figaro связывала приезд россиян с обострением ситуации в ЦАР. 19 декабря правительство ЦАР обвинило бывшего президента Франсуа Бозизе, что он отправился в сторону Банги с повстанческими вооруженными силами за неделю до президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря. Партия Бозизе опровергла сообщение о любые попытки переворота. Однако, по данным BBC, в последние дни мятежникам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов недалеко от столицы и дороги, ведущие к Банги. Миротворцы сообщили, что наступление удалось остановить, и они пытаются не допустить взятия столицы.

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До этого официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 230 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских.