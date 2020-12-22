Разумков выступил против назначения Витренко и.о. министра без голосования в Верховной Раде
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер-министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это безотносительно к Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточное количество голосов, моя риторика осталась бы именно такой", – сказал председатель ВР в эфире одного из телеканалов.
Разумков также полагает, что "не добавит эффективности сотрудничеству, когда человека, не поддержанного раннее Верховной Радой, фактически в обход парламента назначают исполняющим обязанности министра".
Разумков напомнил, что 17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №3651-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций", согласно которому премьер-министр обязуется в течение 30 дней после назначения исполняющего обязанности министра внести в парламент кандидатуру на соответствующую должность. Если этого не произойдет в обусловленный законом период, парламент может определяться относительно нового министра. При этом назначенный правительством и. о. министра может оставаться на этой должности длительное время, но без права участвовать в голосованиях Кабмина.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.
21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.