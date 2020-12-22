Действие вакцины Pfizer против "британского" штамма COVID-19 проверяется, в случае необходимости ее можно адаптировать за 6 недель, - основатель BioNTech Сахин

Разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от COVID-19 "очень вероятно" сработает против штамма, выявленного в Великобритании, в противном случае ее адаптация может занять шесть недель.

Об этом заявил основатель немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Сахин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

По его словам, разработанная совместно с Pfizer вакцина от COVID-19 "очень вероятно" сработает против мутировавшего штамма. Результаты испытаний ожидаются через две недели.

Он подчеркнул, что в случае необходимости компании могут "непосредственно приступить к разработке вакцины, которая полностью имитирует эту новую мутацию". "Мы сможем предоставить новую вакцину в течение шести недель", - заявил Сахин.

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Он добавил, что у нового штамма, выявленного в Великобритании, есть девять мутаций, а не одна, как обычно.

Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах, Австралии.и других странах. Власти, например Италии, Бельгии и Нидерландов, объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса.

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