С начала "сплошного перемирия" на Донбассе - 4 боевые потери, 18 раненых, - Мендель

Со времени установления режима прекращения огня на Донбассе украинская сторона понесла четыре боевые потери, 18 бойцов получили ранения, а в целом за год от боевых действий погибли 49 украинских военнослужащих.

Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время онлайн-встречи в Американской торговой палате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже сейчас больше четырех месяцев, как идет новый этап этого сплошного перемирия с 27 июля, и главное, что нам удалось сделать, - это сохранить жизни людей. Сейчас, за больше чем четыре месяца, есть 4 боевые потери, к сожалению, они есть, потому что происходят провокационные выстрелы с той стороны, и 18 человек были ранены", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента проинформировала, что за этот год всего было 49 боевых потерь, из которых четыре за четыре месяца "тишины", а 45 были за первые семь месяцев.

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Напомним, с 27 июля на Донбассе установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренностями предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия на применение огневых средств, в частности, снайперского оборудования, а также применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.