Moderna проведет дополнительные тесты действия своей вакцины против нового штамма коронавируса
Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"На основе имеющихся данных мы ожидаем, что иммунитет, вызванный вакциной Moderna, будет защищать от штаммов, недавно зафиксированных в Великобритании, и мы будем проводить дополнительные тесты в течение ближайших недель, чтобы подтвердить это надежду", - заявили в компании Moderna.
Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах, Австралии.и других странах. Власти, например Италии, Бельгии и Нидерландов, объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса.
Основатель немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Сахин заявил, что разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от COVID-19 "очень вероятно" сработает против штамма, выявленного в Великобритании, в противном случае ее адаптация может занять шесть недель.