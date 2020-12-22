Moderna проведет дополнительные тесты действия своей вакцины против нового штамма коронавируса

Разработчик и производитель вакцины Moderna ожидает, что она действенна против мутировавшего коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании.

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"На основе имеющихся данных мы ожидаем, что иммунитет, вызванный вакциной Moderna, будет защищать от штаммов, недавно зафиксированных в Великобритании, и мы будем проводить дополнительные тесты в течение ближайших недель, чтобы подтвердить это надежду", - заявили в компании Moderna.

Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

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Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах, Австралии.и других странах. Власти, например Италии, Бельгии и Нидерландов, объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса.

Основатель немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Сахин заявил, что разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от COVID-19 "очень вероятно" сработает против штамма, выявленного в Великобритании, в противном случае ее адаптация может занять шесть недель.