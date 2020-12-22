Зеленский поблагодарил Макрона за помощь в ускоренном предоставлении Украине вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за готовность помочь в предоставлении Украине вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.

"Спасибо Эмманюэль Макрон за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы", - написал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что ценит поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных инициатив.

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