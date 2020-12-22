Главные новости 22 декабря: Татарова хотят отправить в СИЗО, ФОПы взяли в осаду "95-й квартал"

Силовики хотят отправить замглавы ОП Татарова в СИЗО под залог в 10 млн грн., на Донбассе с начала перемирия - 4 погибших и 18 раненых, ФОПы пикетируют "95 квартал", в Москве восклицают "Слава Украине!" - главные новости Украины и мира 22 декабря.

Татарова хотят отправить в СИЗО

О планах арестовать замглавы ОП заявил директор НАБУ Артем Сытник. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что будут просить для Татарова содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога. Татаров в ответ заявил, что Сытник "заигрался". Меру пресечения Высший антикоррупционный суд выберет в четверг, 24 декабря.

По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Офис генпрокурора решил отменить свой же августовский указ о назначении исполняющим главы САП Максима Грищука. Накануне Грищук подписал ходатайство об аресте Татарова.

Потери на Донбассе

С начала "сплошного перемирия" на Донбассе, стартовавшего 27 июля, погибли 4 защитников Украины и получили ранения еще 18. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Всего за год на Донбассе погибли 49 военнослужащих, 45 из них - за первые 7 месяцев года.

Отец одного из погибших, морпеха Ярослава Журавля, хочет посадить президента Владимира Зеленского в тюрьму за гибель сына. Он добился того, что суд обязал ГБР расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево.

Погибший морпех Ярослав Журавель

ФОПы берут "95 квартал" в осаду

В столице продолжаются протесты физлиц-предпринимателей. Активисты движения "SaveФОП" требуют отменить запланированный на январь локдаун. Они начали протест на Майдане Незалежности, прошли оттуда к Офису Президента на Банковой, а после отправились к дворцу "Украина", где сегодня выступает "95 квартал". "Зе, ответь за базар!" - призывают президента участники протеста.







Россия говорит, что почти достроила "Северный поток-2"

Окончено строительство сухопутной части газопровода, она готова к вводу в эксплуатацию, - сообщает "Газпром". Продолжается строительство газопровода в территориальных водах Германии, его сроки будут зависеть от погоды.

В Москве восклицают "Слава Украине!"

Украинский журналист Роман Цымбалюк записывал на улице интервью с шеф-редактором издания The Insider Романом Доброхотовым. Проходившие мимо прохожие решили поддержать их восклицанием "Слава Украине!".