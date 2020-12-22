Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд взял под стражу руководителя полетов Жука

Печерский суд Киева взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве Александра Жука по подозрению в нарушении подготовки и правил полетов, халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным следствия, Жук разрешил полеты в нарушение плановой таблицы полетов, а именно ㅡ так называемым конвейерным способом. Это, по мнению следствия, и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе и не смог оперативно решить проблему.

"Фактически, плановой таблицей было предусмотрено, что самолет совершил вылет, сделал круг по плановой задаче, совершил посадку, его техники осмотрели, экипаж изменился, выехал снова на взлетную полосу и начался второй полет. Перед каждым полетом технический осмотр способен выявить неисправности и устранить их. В нашем же случае ㅡ было предоставлено разрешение на осуществление так называемого конвейерного полета, то есть без физической посадки и остановки самолета на земле", ㅡ отметили прокуроры.

По данным следствия, нарушением был допуск на самолет 18 курсантов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих на самолете Ан-26. Прокуроры отмечают, что на борту находилось лишь 10 парашютов и 10 кислородных масок, что указывает на то, что допустимое количество была превышено.

Также следователи отмечают, что командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущенным на борт. Предварительные данные утверждают, что Кишеня имел проблемы с посадкой самолета и это его руководство должно было учесть.

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Прокуратура просила взять под стражу Жука, указывая на риск побега подозреваемого, давления на свидетелей, поскольку еще не всей вероятные фигуранты дела установлены, а также уничтожения и искажения документов, вещественных доказательств.

Адвокат подозреваемого просил оставить ходатайство без удовлетворения, подчеркивая необоснованности рисков, отметив, что его подзащитный не собирается скрываться, имеет положительную характеристику, награду, а также отца, который пережил инсульт и нуждается в постоянной поддержке. Также адвокат отметил, что подзащитный получил некорректную информацию о проблеме от Богдана Кишени, посоветовался с инженером и тот сказал продолжать полет.

Сам Жук заверил, что с его стороны не было нарушений, а конвейерные полеты не были запрещены. Он отметил, что допуск на борт Кишени предоставлял не он, а командир эскадрильи.

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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу руководителя полетов Жука на два месяца, без возможности внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 18 декабря в ГБР заявили о трех подозрения по делу катастрофы самолета Ан-26: командующему Воздушных сил - по статье "халатность", а также командиру воинской части и руководителю полетов военной части - в нарушении правил полетов, последнему еще и в халатности.