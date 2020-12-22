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Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки"

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Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Значительное внимание во время разговора было посвящено вопросу достижения мира на Донбассе. Зеленский проинформировал Президента Франции об актуальных усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения устойчивого мира", - говорится в сообщении.

Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. При этом французский лидер подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в рамках Нормандского формата.

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В свою очередь, Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "Нормандской четверки", достигнутых в прошлом году в Париже.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Myko
    Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2743
  • Nataliia Radchenko
    Хтось пояснив Зеленському, альо Арестовииич ! Шо таке розслідування bellingcat? Воно лозувате щей досі вважає, що це відосік "аттролєннава" Арестовичем Бутусова?
  • Nataliia Radchenko
    Воно розуміє що це накладені зливні дані свідків,учасників , волонтерів, небайдужих громадян та посадовців на кальку даних західних спецслужб, які ніколи НЕ заявлять про себе напряму , та НЕ будуть посилатись на свої дані , але мають оттаких типу зливних розслідувачів як bellingcat . За даними вже цих ОБГРУНТОВАНИХ СПЕЦСЛУЖБАМИ даних й проходяьть такі суди як по МН-17 . ОЦЕ ДЕБІЛКУВАТЕ розуміє що своєю авторитарною владою воно ВСЕ!!! повісило на себе!
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