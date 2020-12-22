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Колумбия выслала двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже и стала седьмой такой страной за 2020 год

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Колумбия выслала двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже и стала седьмой такой страной за 2020 год
Власти Колумбии выслали из страны двух сотрудников российского посольства. Их заподозрили в шпионаже.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на колумбийские СМИ El Tiempo и W Radio, передает Цензор.НЕТ.

Одного из высланных дипломатов зовут Александр Паристов, второго - Александр Белоусов, пишет El Tiempo. W Radio утверждает, что Паристов работал на СВР, а Белоусов - на ГРУ.

Власти Колумбии заподозрили дипломатов в шпионаже. По информации El Tiempo, россияне вербовали информаторов в городе Кали на западе Колумбии и интересовались разработкой минеральных ресурсов страны. Они собирали сведения об электросетях, нефтяной инфраструктуре и гидроэлектростанциях страны, сообщает радиостанция Blu Radio. По данным Noticias RCN, в своей деятельности россияне использовали дроны.

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Глава миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса подтвердил факт выезда из страны двух российских дипломатов. Они покинули Колумбию 8 декабря. Эспиноса не назвал причину отъезда россиян, но ответил, что обстоятельств отъезда не позволят им вернуться в Колумбию в ближайшее время, сообщает Blu Radio.

МИД Колумбии заявил, что попросил двоих сотрудников посольства России покинуть страну из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ведомство также подтвердило, что в ответ Россия выслала двух колумбийских дипломатов.

По данным издания Semana, Россия ответила на высылку двух российских дипломатов зеркально, потребовав отъезда двух сотрудников колумбийского посольства в Москве.

Россия пока не прокомментировала сообщения о взаимной высылке дипломатов.

Ранее в этом году российских дипломатов выслала Болгария, Австрия, Норвегия, Словакия, Чехия, Нидерланды. Во всех случаях Россия предпринимала зеркальные меры.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Олег Крым 80165b75
    Гнать везде их сраной метлой
  • Nataliia Radchenko
    А нашого Дєрьмака хтось вишле як українодипломатичну консерву рашистів?
  • Alexey Timofeev 74274071
    та ви шо, його ніяк неможна! його тут буде потрібно закопать, щоб хоч якась була користь з того добрива!
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