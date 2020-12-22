Прокуратура соврала о "титанической работе" в деле Шеремета, провели не 95 экспертиз, а 48, - адвокат Антоненко Маслов

Сторона обвинения голословно заявляет о проделанной при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета "титанической работе". В материалах дела есть указание на вдвое меньше экспертиз, чем заявлял прокурор, а материалов исследования "миллионов звонков" там вообще нет.

Об этом пишет в блоге защитник Андрея Антоненко адвокат Леонид Маслов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прокурор голословно заявил, что в деле было проведено 95 экспертиз. В обвинительном акте (раздел расходов на экспертизу) указано 47 экспертиз, одна из которых (основная идентификация Антоненко) пропущена. То есть, прокурор солгал о 95 экспертизах, ведь предъявил 48", - написал адвокат.

Также, по его словам, в материалах дела нет данных анализов, проведенных ФБР, нет английского оригинала вывода эксперта Айвона Бирча.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: Суд оставил под стражей Антоненко, несмотря на подозрение на COVID-19

Нет там и разрешения суда на проведение негласных следственных действий. А раз так, может оказаться, что эти действия проводили без разрешения суда, и тогда "все доказательства, полученные на основании этих постановлений (и производные от них) по принципу "ядовитого дерева" будут считаться недопустимыми. В частности, это разговоры господина Антоненко о "сокрытии" корпуса мины, наблюдение за лицами с целью получения эталонных видео, соответственно, все дальнейшие "экспертизы" и "анализы походки" не имеют доказательной силы", - отметил Маслов.

При этом в материалах дела есть информация, о которой прокуратура предпочитает умалчивать, добавил адвокат.

Также на Цензор.НЕТ: Освободить Антоненко требовали на митинге у дома Венедиктовой. ВИДЕО

"Прокурор не указал, что на роль Яны Дугарь готовили другое лицо, чьи фото, персональные данные, видео тайного наблюдения, номера телефонов по неизвестным причинам попали в дело, в частности, со сравнительными экспертизами роста, которые полностью опровергают соучастие Яны Дугарь", - отметил Маслов.

Кроме этого, по его словам, за подрывом машины Шеремета наблюдал человек в одежде с принтом на спине. Это зафиксировано на видео, предоставленном стороной обвинения. У Антоненко на это время есть алиби.

Читайте также: На фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко снова надели электронный браслет

Также среди материалов дела есть персональные данные публичных лиц, которые к этому делу не имеют никакого отношения, например, одесского активиста Сергея Стерненко.

"Эти данные, вероятно, использовались для незаконного сбора информации в отношении этих лиц. Все ходатайства следователей, определения следственных судей и некоторые сами трафики есть в распоряжении защиты", - предположил Маслов.