Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов

Строительство опреснительной установки в оккупированном Крыму стартует 1 января 2021 года.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По сути, сейчас идет проектирование, коллеги на "низком старте" стоят. С 1 января приступят к практическим работам", - заявил подконтрольный России глава полуострова Сергей Аксенов в эфире провластного крымского телеканала "Крым24".

По его словам, примерный срок постройки опреснительной установки - от 14 до 15 месяцев. Он также добавил, что гарантированно можно будет сказать об отмене графика подачи воды в Симферополе только после введения в эксплуатацию этой опреснительной установки.

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"Это худший вариант, если не будет осадков", - сообщил Сергей Аксенов.

Напомним, с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.