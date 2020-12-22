Организовать сейчас выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможно, - Разумков

Проведение местных выборов по украинским законам во временно оккупированных районах Донбасса в ближайшей перспективе невозможно.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день альтернативы "Минску" (Минским соглашениям - ред.) мы не видим. Я не уверен, что она появится в ближайшее время. Если говорить о местных выборах, давайте будем откровенны: любой план нужно выполнять пошагово, и дойти до соответствующего пункта в Минских договоренностях. Выполнены первые пункты? Нет. Частично можно говорить об обмене, но он также не общеохватывающий.

Частично можно говорить о полной тишине на фронте, но также это не соответствует действительности на 100%. Так, за последние месяцы ситуация изменилась довольно существенно, мы видим уменьшение обстрелов по нашей стороне, но объективно говорить, что те пункты выполнены на 100% мы не можем. Так же и отвод тяжелого вооружения, и многое другое, в том числе вывод войск с временно оккупированных территорий ", - сказал Разумков.

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Глава парламента отметил, что выборы должны проходить по украинскому законодательству. А доступ к ним должны иметь все политические партии и силы, которые зарегистрированы в Украине, и журалисты. А также выборы должны быть признаны международными наблюдателями.

"По состоянию на сегодняшний день организовать этот процесс на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно", - резюмировал Разумков.

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