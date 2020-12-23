Микитась: Мэра Чернигова Атрошенко считал товарищем. Но он за $1,5 млн переписал на себя мой актив за $5 млн

Скандальный застройщик Максим Микитась утверждает, что черниговский городской голова Владислав Атрошенко поучаствовал в разграблении его корпорации "Укрбуд".

Об этом Микитась рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В принципе, я Влада считал своим товарищем. Но когда в октябре 2019 года апелляция взяла меня под стражу с правом внесения залога в размере 80 млн. грн., на мою жену вышел Атрошенко и предложил свою помощь в деньгах для внесения залога в размере 1,5 млн. долларов. Наличных денег для залога как раз не хватало. Атрошенко воспользовался ситуацией, когда я был без связи, когда моя жена была напугана, уговорил ее взять деньги, и взамен этих денег переписал на своего человека, некоего Суркова, мой актив стоимостью более 5 млн. долларов", - рассказал он.

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Микитась утверждает, что это не единственный его актив, который через Суркова оказался у Атрошенко.

"Когда Мармыш попал в тюрьму по делу Нацгвардии, ему апелляция дала залог 40 млн грн. Видимо, по той же схеме Мармыш переписал все мои активы, которые были у него под контролем, на Атрошенко - а это более 10 компаний", - пояснил он.

" На Атрошенко переписано 40 гектаров на Осокорках близ торгового центра "Ривер Молл". Все мои активы, оформленные на Мармыша и его людей, а это миллионы долларов, отошли к Атрошенко. Таким образом, Атрошенко стал одним из основных участников воровства денег у меня и у инвесторов "Укрбуда"", - подытожил Микитась.

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Полный текст интервью с Атрошенко читайте здесь.