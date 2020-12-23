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Микитась: Мэра Чернигова Атрошенко считал товарищем. Но он за $1,5 млн переписал на себя мой актив за $5 млн

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Микитась: Мэра Чернигова Атрошенко считал товарищем. Но он за $1,5 млн переписал на себя мой актив за $5 млн
Скандальный застройщик Максим Микитась утверждает, что черниговский городской голова Владислав Атрошенко поучаствовал в разграблении его корпорации "Укрбуд".

Об этом Микитась рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В принципе, я Влада считал своим товарищем. Но когда в октябре 2019 года апелляция взяла меня под стражу с правом внесения залога в размере 80 млн. грн., на мою жену вышел Атрошенко и предложил свою помощь в деньгах для внесения залога в размере 1,5 млн. долларов. Наличных денег для залога как раз не хватало. Атрошенко воспользовался ситуацией, когда я был без связи, когда моя жена была напугана, уговорил ее взять деньги, и взамен этих денег переписал на своего человека, некоего Суркова, мой актив стоимостью более 5 млн. долларов", - рассказал он.

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Микитась утверждает, что это не единственный его актив, который через Суркова оказался у Атрошенко.

"Когда Мармыш попал в тюрьму по делу Нацгвардии, ему апелляция дала залог 40 млн грн. Видимо, по той же схеме Мармыш переписал все мои активы, которые были у него под контролем, на Атрошенко - а это более 10 компаний", - пояснил он.

" На Атрошенко переписано 40 гектаров на Осокорках близ торгового центра "Ривер Молл". Все мои активы, оформленные на Мармыша и его людей, а это миллионы долларов, отошли к Атрошенко. Таким образом, Атрошенко стал одним из основных участников воровства денег у меня и у инвесторов "Укрбуда"", - подытожил Микитась.

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Полный текст интервью с Атрошенко читайте здесь.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Alex Alexander c557fb88
    Пипец. Люди бедствуют, а они такими цифрами, как выпить чай, оперируют. Сволота. И никто не спросит, а откуда такие суммы? Это моральное уничтожение населения. Их разборки никого не интересуют....один вопрос...откуда такие деньги, мра зи? Устроили соуп оперу...типа мы должны поддержать или осудить одного из них...айайай...десять лямов долларов туда, пять сюда.
  • Дмитрий Шкицкий
    Вор на воре и вором погоняет. Какие там товарищи могут быть? О чём он вообще? Если сам знает, что и он, и его "товарищи" типичные представители паразитов на теле народа. Понятно, что продал- обычный рефлекс для их класса.
  • taddyboy harper 83f6d7a8
    У Атрохи ж тоже строительный бизнес как и у его друга, и подряды вне конкурса на ремонт города он сам себе выдает. Но плебс рукоплещет, ведь "он горад отстроил"- имеется в виду что-то типа "великого крадівництва" от Зе, только в масштабах Чернигова и за два года до того как это стало мейнстримом.
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