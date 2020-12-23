В Нагорный Карабах доставят 54 вагона российской "гуманитарки"
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, передает Цензор.НЕТ.
"35 вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли для дальнейшего распределения по пострадавшим районам Нагорного Карабаха. Это самая большая партия груза", - сказали в министерстве.
Уже разгружено девять вагонов и пять железнодорожных платформ - более 250 тонн. Это 10 дизельгенераторов, пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, 280 кубометров пиломатериалов и 35 тыс. бытовых принадлежностей.
"19 декабря специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили 7 железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из Российской Федерации. Это 300 кубометров пиломатериалов и платформа с автокраном", - сказали ТАСС 20 декабря в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что материалы уже доставлены в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи различных районов.
Всего подготовлена доставка 54 вагонов.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.