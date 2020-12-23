Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины
Об этом сообщил подконтрольный Кремлю председатель "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины. - Ред.) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - сообщил Константинов.
Он считает, что подконтрольные России "региональные власти" при поддержке федеральных справятся с проблемами водоснабжения. "Никакая вода из Украины нам не нужна. Это для нас крайне опасно. Какой-то химии туда добавят, которая через два-три года дает эффект. У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено", - отметил марионетка Кремля.
Напомним, 22 декабря вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий. "Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.