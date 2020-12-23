Новости

Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины

22 832123
Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины
Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю председатель "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины. - Ред.) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - сообщил Константинов.

Он считает, что подконтрольные России "региональные власти" при поддержке федеральных справятся с проблемами водоснабжения. "Никакая вода из Украины нам не нужна. Это для нас крайне опасно. Какой-то химии туда добавят, которая через два-три года дает эффект. У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено", - отметил марионетка Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов

Напомним, 22 декабря вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий. "Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Vedana


    Ніхто вам воду, мрикці, давати не збирається.
    То квартальні зелепухи періодично квакають ...
    Вони-то і хочуть, але хто ж їм дозволить ?
    Так що, уповайте на ваше х**ло.

    Давно останню хресну ходу робили ? Поклони ж тільки бить не забувайте. Скрепно так, з усієї сили - геп.
  • Харьков Сумской
    Путину вы нахер не нужны.
    У него сейчас задача, как Байдену противостоять.
    Так, что "пейте мочу". (с)
  • Lvbnhj
    Так ...цистернвми .
    ...
    .Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины - Цензор.НЕТ 8624юю
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости