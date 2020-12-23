Шкарлет обещает расширить возможности стипендиального обеспечения студентов: Должны быть довольны

22 декабря 2020 г. во время рабочего визита в Полтавскую область министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет провел встречу в формате Q & A с представителями студенческого самоуправления Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, речь шла о вступительной кампании-2021, стипендиях и мерах преодоления последствий пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Студенты подняли вопрос практического применения реформы стипендиального обеспечения, начатой ​​в 2017 году.

"Недавно Министерство предложило изменения по расширению возможностей стипендиального обеспечения, в частности премирования студентов, увеличение круга стипендиатов. И когда мы обработаем этот вопрос с Минфином, выйдем на конструктив в отношении студентов и в ближайшем будущем изменения заработают - студенчество должно быть довольным", - сообщил Шкарлет.

Справка. С 1 января 2017 г. учебные заведения, финансируемые из Минобразования, были лишены права за счет стипендиального фонда предоставлять соискателям профессионального передвысшего и высшего образования материальную помощь и поощрять их за успехи в учебной, научной или общественной деятельности. Решение о предоставлении такой помощи (или поощрении) одобрял коллегиальный орган - стипендиальная комиссия с обязательным привлечением студенческого самоуправления и профсоюзов, и оно было свидетельством автономии и самоуправления учебных заведений в решении финансовых вопросов. Также с 2017 г. был изменен порядок назначения академических стипендий, согласно которому количество стипендиатов уменьшилась почти вдвое (с 75% до 40-45%).

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Напомним, в госбюджете на 2021 заложено 3,94 млрд грн для выплаты академических стипендий.