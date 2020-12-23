В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 979 человек;
летальных случаев - 275;
выздоровели - 15 372 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).
За все время пандемии в Украине
заболело - 989 642 человека;
выздоровели - 615 660 человек;
летальных случаев - 17 172;
проведено ПЦР-тестов - 5 348 820.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях", - рассказал Степанов.