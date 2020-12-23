Новости

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372

4 26417
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372
В Украине по состоянию на утро среды, 23 декабря, зафиксированы 10 136 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 372 человека, умерли 275 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 03госпитализированы - 2 979 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 03летальных случаев - 275;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 03выздоровели - 15 372 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 03осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Учитывая производственные мощности и украинские реалии, Украина может получить вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦОЗ Кузин

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 08заболело - 989 642 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 08выздоровели - 615 660 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 08летальных случаев - 17 172;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 08проведено ПЦР-тестов - 5 348 820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 275 человек, выявлены 10 136 новых случаев, выздоровели - 15 372 12

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Ніщо не стане на заваді новорічним корпоративам ;Квартал-95;! Адже кожен концерт ;Квартал-95;- це зайві шекелі на Кіпрських офшорах Зеленського!
  • Підлога Маккартні
    + охрана на халяву, слава Богу юная беркутня подросла за почти 2 года правления зеленских. Кстати юных беркутовцев на вчерашней охране не правопорядка, а дыбилов из 95го кварталу, спонсировал украинский налогоплательщик. Гы-гы-гы
  • Zemer
    Гроб дадут с 73% скидкой, повезут в катафалке по дороге построенной с откатом 73%, со скоростью 73 км/ч
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости