Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом, - Офис Генпрокурора

Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения трем военным должностным лицам, подозреваемым по делу о крушении самолета АН-24 под Харьковом 25 сентября, где погибли 26 военнослужащих, сообщил Офис Генерального прокурора.

"Следственным судьей Печерского райсуда Киева удовлетворено ходатайство ГБР… о применении мер трем военным должностным лицам, подозреваемым в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 под Харьковом 25 сентября 2020г., в результате которой погибли 26 военнослужащих", - сказано в сообщении в Телеграм-канале в среду утром, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на 60 дней взят под стражу без права внесения залога командир воинской части А4104, который подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшие катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины). Также под стражу взят руководитель полетами группы управления полетами военной части А4104, который подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшие катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

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"Мера пресечения в виде личного обязательства избрана Командующему Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины (Сергею Дроздову. - Ред.), который подозревается в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - добавили в ведомстве.





Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.