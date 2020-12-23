Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 724 тыс. человек, число заболевших превысило 78 млн. ИНФОГРАФИКА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 78 376 844 случаев инфицирования, из них 604 973 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 724 325 человек, из них 13 180 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 55,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – восьмую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Россия, Германия, Италия, Франция, Нидерланды и Испания.