КС наконец-то должен признать закон о люстрации неконституционным, - "слуга народа" Вениславский

Украинские суды активно рассматривают дела о люстрации - только Окружной суд Киева за последний год вынес более 100 решений о восстановлении чиновников. Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что чтобы остановить "люстрационную чехарду", КСУ необходимо признать закон о люстрации неконституционным.

"Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ наконец-то решил этот вопрос относительно конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его таким, который не соответствует Конституции Украины", - сказал Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он добавил, что после решения КСУ парламент должен будет заполнить пробелы в правовом урегулировании люстрации и внести законодательные изменения. При этом, по словам источника РБК-Украина в монобольшинстве, пока вопрос люстрации не стоит среди приоритетов на ближайшее будущее.

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