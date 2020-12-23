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Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков

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Лоббизм в Украине носит полукоррупционный характер, в США же это публичный и прозрачный процесс, - Разумков
В Украине любой лоббизм частных интересов во власти связан с коррупцией, тогда как в США этот процесс проходит прозрачно и публично.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам спикера парламента, "лоббизм сам по себе - не плохая история.

"Это когда ты помогаешь продвигать те или иные вопросы, которые будут идти на пользу нашему государству. В нашем понимании лоббизм сродни коррупции. Для сравнения: в США результат лоббизма публичный, в рамках договоров, четко выписано, кто, за что, для чего, что он за это получает. В Украине другая ситуация, лоббизм носит полукоррупционный характер. Если такие факты есть, то об этом не говорить нужно, а должны заявлять антикоррупционные органы, а люди, которые в этом замешаны, должны нести ответственность", - отметил Разумков.

"Если ты это делаешь за деньги, то это уже коррупция", - добавил спикер парламента.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Разумков капитан Очевидность. Только вот при чём США к нашим решальщикам, которые называют себя "политиками" и где меры реагирования уже нового парламента?
  • Герхард
    Тада.
    Лоббизм по тарифам и договорам в США и криминальное решалово в ОП Зеленского нельзя сравнивать.
  • Yuriy Smith
    "Это когда ты помогаешь продвигать те или иные вопросы, которые будут идти на пользу нашему государству. Источник: https://censor.net/ru/n3238577

    Кандидат в презики пошел напролом? Иди нафиг, мы с московской фамилией президента не выберем.... Ой
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