COVID-19: в лидерах по заболевшим за сутки Киев, Запорожская и Киевская области
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 23 декабря в Киеве коронавирусом заболел 1381 человек.
Общее количество инфицированных составляет 103 663 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 779 человек, за прошедшие сутки - 30. С начала эпидемии выздоровели 334 928 пациентов.
По состоянию на 23 декабря количество активных больных Киеве составляет 66 956 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Запорожская и Киевская области.
Так, в Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 887 человек. Общее количество инфицированных - 49 341. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 495 человек, за минувшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 16 584 пациента. Количество активных больных в Запорожской области - 32 262.
В Киевской области коронавирусом заболели 809 человек. Общее количество инфицированных составляет 54 831 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 899 человек, за сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 27 354 пациентов. Количество активных больных в Киевской области составляет 26 578 человек.