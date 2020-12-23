МИД отреагировал на слова Путина о "помощи Донбассу": Действительно можете помочь, если прекратите агрессию против Украины

Так называемая помощь временно оккупированным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях, о которой во время своей ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, является грубым нарушением законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос издания.

"Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права – прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем предоставление так называемой помощи и поставки "гуманитарных" или любых других грузов на временно оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях без официального согласия Украины как грубое нарушение законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Украина остается "преданной выполнению Минских договоренностей и решений лидеров стран нормандского формата".

"Россия приложила все усилия, чтобы процесс консультаций в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и выполнение договоренностей в рамках нормандского формата были фактически заблокированы. Чтобы вывести переговорный процесс из этого состояния, Россия должна, наконец, принять решение о прекращении вооруженной агрессии и выводе своих вооруженных формирований с Донбасса", - подытожили в МИД.

Напомним, ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс", - сказал тогда Путин.

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